Eesti Maaülikooli aktusel selgusid aasta tegu ja aasta vilistlane

Rektor Ülle Jaakma tõdes, et möödunud aastaring oli ülikoolile mitmekesine, sündmuste- ja saavutusterohke. „Suur au on tunnustada aasta jooksul silma paistnud ülikoolipere liikmeid ja partnereid. Ülikool peab jätkuvalt seisma ka ühiskonnale oluliste lahenduste eest ja üheskoos me seda suudame,“ sõnas rektor Jaakma.