Tänavu on esimene aasta, mil temperatuur on üle 1,5 kraadi kõrgem tööstuseelse perioodist

Copernicuse kliimamuutuste seire teenuse (C3S) asedirektor Samantha Burgess ütles, et pärast kümmet kuud on praegu peaaegu kindel, et 2024. aastast kujuneb kõige soojem aasta mõõtmiste ajaloos ja esimene aasta, mis on ERA5 andmestiku põhjal enam kui 1,5 kraadi kõrgem tööstuseelse perioodi keskmisest temperatuurist. "See tähistab uut verstaposti globaalse temperatuuri aegreas ja peaks olema kiirend ambitsioonide tõstmiseks läheneval kliimamuutuste konverentsil COP29," sõnas ta.