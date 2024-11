Toidupiirkonna kahvel ootab omanikku

Projekti eestvedaja, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toidu müügiedendamise valdkonna juht Kerli Nõges lisas, et selle algatuse kaudu on käivitunud mitmeid traditsiooniks kujunenud üritusi ning tekkinud koostööprojekte, mis aitavad kohalikel tootjatel end nähtavamaks muuta. Näiteks traditsioon korraldada 175 km pikkune Peipsi Toidu Tänav sai alguse Peipsimaa maitsete aastast. Järvamaa maitsete aasta programm omakorda keskendus piimatoodetele ning aasta päädis sellega, et sõna mokteil, mis tähendab piimakokteili, registreeriti kaubamärgina.