Juba 1400 aastat tagasi kuulutas prohvet Muhamed, et mustad seemned ehk mustköömne seemned ravivad iga haigust peale surma. Meie aedadeski edukalt kasvavat mustköömnet on traditsiooniliselt kasutatud hingamisteede vaevuste, näiteks köha ja astma leevendamiseks.

Mustköömen (Nigella) on üheaastaste rohttaimede perekond tulikaliste sugukonnast, kuhu kuulub umbes 20 liiki. Taim on kasutusele võetud Mesopotaamias või Vana-Egiptuses, Lähis-Idas on mustköömnet kasutatud ravimtaimena juba 3000 aastat. Eestis on tuntud suvilillena kasvatatav türgi mustköömen (Nigella damascena), kes kasvab looduslikult Vahemere maades.