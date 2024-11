Kõik kohad on täis puulehti, taimejäänuseid, õunapuude all on viimased mädanevad õunad ja tuulega murdunud oksad. See on kõik väärtuslik materjal, mis tasub aias targalt ära kasutada vanade peenarde katmiseks, uute peenrakohtade ning istutusalade mahamärkimiseks või alustamiseks.