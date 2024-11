Füüsikas on mõiste nagu entroopia ehk lihtsustatult korratuse mõõt. Termodünaamika seadus ütleb, et suletud süsteemis entroopia kasvab ja korratus suureneb. Ilma välise jõu mõjuta liigub suletud süsteem tasakaaluoleku poole ja teatud aja pärast saabub tasakaaluasend. Soojuslikus mõttes võib sellist olekut nimetada ka soojussurmaks, sest temperatuurid on ühtlustunud ja liikumist enam ei toimu. Tinglikult võttes võib sellist olukorda täheldada ka metsas, kui see jätta hooletusse – see muutub padrikuks. Metsaomanik peaks siin olema see väline jõud, kes oma metsas entroopiat vähendaks,” selgitas füüsikuharidusega metsaomanik Meelis Reinart, kellele meeldib ka metsas toimetamisele läheneda füüsiku pilguga.