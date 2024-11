Metsaomanikele uut lisateenimisvõimalust pakkuva Arbonicsi mõjumetsanduse tootejuhi Ingeborg Mägi sõnul on Euroopa Liidu tasandil seatud suur eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning metsadel on selles võtmeroll. "Aga tegevusplaanid, kuidas neid eesmärke täpselt siis saavutada, ei ole veel selged. Võimalik risk, mida maaomanikele näeme, on see, et suureneb hoopis regulatsioonide ja piirangute hulk, mis piirab maaomanike otsustusvõimalust," selgitas ta. Arbonics pakub maaomanikele piirangute asemel eraturu lahendust.