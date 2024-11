„Looduses matkamine on mind saatnud juba lapsepõlvest peale. Kui pisut vanemaks sain, hakkasin sügavamalt huvituma sellest, mida näen – kes on need linnud, loomad ja teised elusolendid, keda metsas kohtan,” rääkis Eesti loodusturismi ettevõtte Natourest looja ja giid Bert Rähni, kes asutas ettevõtte koos sõpradega 2008. aastal.