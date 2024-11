Leemoti talu maarjakaasik on rajatud nii seemne- kui ka kloonitaimedest, kusjuures seemnetaimed olid suures ülekaalus. Saetud noti otsast veel maarjakase kirimustrit täies ilus ei näe – see avaldub alles lihvitud puidus. Näidissuveniirid ongi valmistatud eesmärgiga näha, milline kaskede muster on.

Foto: Viio Aitsam