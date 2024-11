NIPPE Külmetuse vastu aitavad eeterlike õlidega taimed

Kui tunned, et hakkad haigeks jääma, on kohe vaja end üles soojendada: kuum vann, dušš või saun on esimesed asjad. Nina ümbrusesse ja rinna peale määrida külmetusesalvi. Pärast juua tass kuuma teed või vürtsikat puljongit, mille sees seller, pipar, küüslauk.