Kohus peatas hundijahi 4. detsembrini

„Keskkonnaamet on siiski seisukohal, et antud huntide küttimismaht on põhjendatud. Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas on ette nähtud huntide arvukuse hoidmine vahemikus 20-30 pesakonda. Riiklike seireandmete alusel saab väita, et see on ületatud,“ lisas Kukk.