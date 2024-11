Halloweeni tähistamine on loonud uued traditsioonid ja kombed: poeletid on täis kõrvitsaid ning muud pühaga seotud kaunistusi ja komme. Biojäätmetest biogaasi ja väetist tootev EKT Ecobio tehas tuletab kõigile kõrvitsa- ja Halloweeni sõpradele meelde, et nii kõrvitsa sisu kui mäda või laternaks lõigatud kõrvits sobib pärast pidustuste lõppu väga hästi biojäätmete konteinerisse.