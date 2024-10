ÜLLATAVAD RETSEPTID Kõrvits on toorelt isegi kasulikum

Kõrvits on maheda viljaliha ja hea seeduvuse tõttu hinnatud köögivili dieet- ja ravitoitudes. Toorelt on kõrvitsa viljaliha peaaegu maitsetu. Kõrvitsat on otstarbekas maitsestada mitte äädika, vaid hapude mahlade või marja-puuviljapüreega. Sobivad maitseained on kaneel, nelk, jahvatatud punane vürtspaprika, köömned, rosmariin, safran, purustatud kadakamarjad, aniisiseemned, meliss, piparmünt, aed-harakputk, basiilik, petersell, estragon, majoraan, aed-liivatee, aed-piparrohi, pune ja koriander.