Aasta põllumees on teravilja- ja piimatootja Margo Klaasmägi Lääne-Virumaalt

Eesti Vabariigi president Alar Karis sõnas auhinna üleandmise eel, et peab just hariduse rolli Eesti põllumajanduses väga oluliseks ja juba talude pärisostmise ajal aduti, et teaduspõhine lähenemine aitab saagikust ja sissetulekut suurndada. "Eesti põllumees on alati hinnanud haridust," kinnitas ta.