Presidendi kokk käib koolis lapsi süüa tegema õpetamas

Olukorda muuta soovivad Eesti tippkokad, kelle seas on muuhulgas nii praeguse kui mõne eelmise presidendi kokk, käivad juba kuuendat aastat koolides teismelistele kokkamist õpetamas. Huvi laste õpetamise vastu on nii suur, et projektis osalemiseks tehtava üleskutse järel saadi tänavu vajaliku 18 tippkoka nõusolek vaevu veerand tunniga.