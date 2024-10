Hingedepäeva eel on paslik uurida, kas lisaks kanarbikele ja eerikatele on veel taimi, mis kalmistule istutades on kenad ka sügistalvisel ajal.

K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets sõnas, et kalmu kujundamisel peaks aastaringselt arvestama mitme teguriga, millest me tavaliselt koduaias ei lähtu. Esiteks ei jõuta sinna enamast sageli ja seega võiksid olla taimed vähenõudlikud näiteks kastmise osas, teiseks ei tohiks taimed tekitada ülearu prahti, kolmandaks kasvada liiga suureks ja neljandaks ei tohiks need olla meeletud paljunejad, mis vallutavad ka naaberplatsid. „Lisaks on oluline arvestada, et enamasti on kalmistul pime, mis tähendab, et valida võiks juba eos varjulembeseid taimi,” sõnas ta.

Just seetõttu tasub kaaluda püsikuid ja selliseid taimi, mis on ilusad aastaringselt. „Okaspuude minivormid sobivad hästi, ei kasva liiga suureks ja on aastaringselt igihaljad. Ka paljud kõrrelised on ilusad pea aastaringselt, aga nende kohta tasub eelnevalt uurida, sest osad kõrrelised ei pea Eesti talvele vastu ja neid kasvatataksegi üheaastaste taimedena,” sõnas ta.