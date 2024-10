Eestis elab 1597 inimest, kelle perekonnanimi on Vaher.

Käes on värviline sügis ja õues käies saab sahistada imeilusas lehevaibas. Sel puhul on statistikaamet on välja noppinud põnevad arvud, milliseid lehtpuude perekonnanimesid leidub meie seas kõige enam.