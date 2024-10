Hääleta Eesti maaelu projektid pürgivad Euroopa auhindadele

Teine projekt keskendub mee DNA-le, mille raames töötati välja võimalus kindlaks teha mee päritolu. "Nii saame veenduda, et tarbime just Eesti mesilaste toodetud mett, samas saab ka meetootja oma toote kvaliteeti tõestada,” sõnas Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse peaspetsialist Meeri Maastik. "Projektid jäid rahvusvahelisele žüriile silma ilmselt seetõttu, et olid uuendusmeelsed, leiti lahendusi kohalikule probleemile, kaasates samas erinevaid osapooli. Mõlemad projektid on ülekantavad ükskõik millisesse piirkonda või riiki, seetõttu on nad eeskujuks tervele Euroopale."