Sügisene ilm on tihti heitlik ning õige riietus ja jalanõud mängivad olulist rolli selles, kas väljasolek on nauditav või mitte. Milliseid riideid valida ja kuidas neid hooldada?

Selleks, et end sügisel õues toimetades hästi ja mugavalt tunda, tasub Matkasport OÜ kategooriajuhi Eda Kallasti (pildil) sõnul uurida toodete veekindluse ja -hülgavuse ning hingavuse kohta ning valik langetada vastavalt sellele, mida on plaanis õues teha ning kas on vaja, et toode oleks ka täiesti veekindel.