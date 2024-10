Tänavune sügis on olnud kuldne – pikalt soe ja päikeseline – ning viinapuude võrsed on üldiselt väga hästi korgistunud. Probleeme võib olla õigesti kujundamata või siis saagiga väga ülekoormatud olnud taimedega, neil ei tarvitse võrsed kuigi hästi korgistunud olla. Nii või teisiti on aga viinapuude põhiline kujunduslõikuse aeg varsti käes.

Avamaal on see tänavu ehk novembri esimeses pooles, soojemas (kas küttega või siis kamberplastist) kasvuhoones aga kasvõi jõuluajal või üldse uue aasta hakul. Suuniseks on lehtede pudenemine: paar-kolm nädalat pärast lehtede langemist on paras aeg algust teha.