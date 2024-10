Riskid on põllumajanduses omavahel tihedalt seotud. Näiteks võib tootja, kes on võtnud kõrge intressiga laenu, sattuda keerulisse olukorda, kui halbade ilmaolude tõttu on saagikus väiksem (tootmisrisk) ning samal ajal on turul põllumajandustoodete kokkuostuhinnad madalad (tururisk).