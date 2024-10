Loodusrekordid Kõige kõrgem orhidee leiti Järvamaalt

Rekord nr 117. Kõige suurem orhidee

Kõige kõrgem orhidee Eestis on laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine). Üle meetrine kasv on taime puhul sage. Teadaolevalt pikima (135,5 cm) laialehise neiuvaiba leidis Ülle Piirsalu 2015. aastal Järvamaalt. Meetrimeeste klubisse mahuvad veel vaid punane tolmpea (107 cm), vööthuul-sõrmkäpp (102,5 cm) ja soo-neiuvaip (100 cm). Laialehine neiuvaip on kolmanda kategooria kaitsealune liik.