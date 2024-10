See Pärnumaal Tõhelas asuv maja näeb välja kui paljude unistustuste maakodu, kuid püsib juba kaks aastat müügis. Huvilisi käib rohkelt, kuid kaugel asuvad linn, kauplus, kool ja naabrid pelutavad.

Koroonalainel alanud maamajade buum on vaibunud ja ehkki kinnisvaratehingute koguarv viimasel ajal suurt langust või tõusu ei näita, on selgelt näha, et maakohtadesse ostetakse kortereid-maju vähem ja kolitakse linnade ümbrusse.