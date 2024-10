Taluliidu uus juht: kui maaressurss on väike, siis tuleks selles näha pigem võimalust

„Olen äärmiselt tänulik usalduse eest. Talupidamine on minu südameasi ja usun, et peretalud on meie maaelu kestlikkuse ja kohaliku toidutootmise tugisammas. Soovin panustada selle nimel, et noored ettevõtjad ja talupidajad leiaksid maal oma koha ning et kogu sektoris oleks loov ja toetav keskkond, mis võimaldab kasvada ja areneda,” sõnastas 1. novembril ametisse asuv Karl Aru, kelle sõnul on ta eesmärk tuua Taluliidu töösse värsket energiat ja ideid ning tugevdada talude rolli toidujulgeoleku tagamisel.