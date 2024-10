Lihatööstus kogub Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile raha

Frank Kutteri juhatuse liikme Johanna Maripuu sõnul on juba ammu olnud idee teha tooteid lastele kuni mullu detsembris jõuti konkreetse otsuseni sari ellu kutsuda. Samas tekkis müügiosakonnal idee teha koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga. “Jõulud on annetamise aeg ja me võtsime ühendust ning Lastefond oli ka ideest huvitatud,” sõnab Johanna Maripuu.

Koostöös agentuuriga sündisid väga ilusad pakendid ja tehnoloogi poolt väga maitsvad ja lapsesõbralikud tooted, mille pakenditelt leiab Mõmmiku, Reinuvaderi ja Hiirekese.

Kui suvisel hooajal olid valikus toorvorstid, grillvorstid ja grill-liha, siis talvehooajaks on müüki paisatud Hiirekese viineriampsud, Mõmmiku hakk-kotett ja Reinuvaderi ahjuvorstid.

Foto: Erakogu

“Need tooted on valminud koostöös lastega, kes erinevate maitsete hulgast on valinud välja just need tooted, mis neile maitsevad. Lastele mõeldud toodetesse pannakse nii vähe lisaaineid kui võimalik ja rõhk on sellel, et maitsed oleks tõesti lapsesõbralikud,” kinnitab Maripuu.

Tarbijad on tootesarja tema sõnul väga hästi vastu võtnud. “Seda näitavad müügitulemused. Iga toote ostuga annetame 10 senti Lastefondile ja praeguse seisuga on kogunenud umbes 4000 eurot. Iga abi on suur abi,” sõnab Maripuu. Müügitulemusega ollakse rahul ning siit saab ainult edasi minna. “Niikaua kui see sari tarbijale rõõmu pakub, on meil ka indu jätkata selle sarjaga ja uusi maitseid luua ning Lastefondi toetada,” lubab Maripuu.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi koostöö- ja kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger sõnab et Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi jaoks on pikaajalised koostööd ja järjepidev abi eriti väärtuslikud. “On ettekujuteldamatu katkestada juba alustatud ja hästi toimivat ravi – kestev abi on aga võimalik just tänu toetajatele nagu Frank Kutter. Suvesarjast, mis seni haruldaste haigustega laste ravi toetas, saavad nüüd sügisesemad maitsed, kuid heategu on jätkuvalt iga ostuga kaasas,” lisab Ehrminger.

Fondi toetusel on täna ligi 300 last ning abi neile on erinev, just vastavalt vajadustele ja raviarstide suunistele. “On haruldaste haigustega lapsi, kes vajavad kalleid ravimeid, kelle seas üks pisipoiss, kes on sõna otseses mõttes üks miljonist – ta põeb haigust, mis on niivõrd haruldane,” lausub Ehrminger.

Lisaks ravimitele on haigetele lastele olulised erinevad seadmed ja abivahendid – hingamist soodustavast vibratsioonivestist raviprillideni. “Veelgi enam, innovaatilisi seadmeid aitame soetada ka haiglate lasteosakondadele. Mitukümmend toetuslast vajab erilist ravitoitu ning veelgi suurem on tarvidus arendavate teraapiate järele. Näiteks on tänu teraapiatoele nii mõnigi laps hoolimata karmist lihashaigusest hakanud iseseisvalt kõndima,” räägib Ehrminger