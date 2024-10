Tori Hobusekasvandus avab Eesti suurima ratsasisemaneeži.

Tori Hobusekasvanduse uus ratsamaneež on oluline samm Eesti ratsaspordi arendamisel. See kaasaegne rajatis võimaldab läbi viia kõrgetasemelisi rahvusvahelisi võistlusi ja treeninguid. 2. novembri takistussõiduvõistlusel saavad pealtvaatajad nautida võistlust mugavalt tribüünilt, samuti on avatud kohvik Zool, mis pakub mõnusaid maitseelamusi.