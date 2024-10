Käru muuseumi direktor Aljona Surzhikova sõnutsi on Tallinnas T1 teisel korrusel avatud Käru Muuseumi uus näitus, millel välja pandud erinevatest piirkondadest ja riikidest pärinevad laste hällid, enamasti 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest.

"Näitus "Äiu-äiu, kaisu-kaisu: laste hällid ja hällilaulud" on sobilik kõigile ja täitsa tasuta. Nii lapsepõlv kui ka laste kasvatus algabki hällist ja ka lauludel on suur tähendus,“ sõnas ta, „küllap olidki inimkonna esimesed laulud just hällilaulud. Iga beebi jaoks lõi ema neid ise.“