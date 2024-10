Lõheliste kuderahu ajal on enamikel lõhejõgedel kalapüük keelatud

„Röövpüük ei saa olla mitte mingil juhul lubatud. Lõheliste arvukus on haavatav terves maailmas ning just röövpüüdjate poolne väljapüük keelatud ajal avaldab sellele suurt negatiivset mõju. Sügisene segamatu kudemine on nii meriforelli kui lõhe püsima jäämiseks väga oluline. Lisaks inspektorite silmapaaridele on meil kontrollidel abiks ka droonid – kaugseire kasutamine annab looduskaitsele uue vaatenurga ning võimaldab senisest efektiivsemalt röövpüüdjaid tabada,“ rääkis Kuusk.