LOODUSKALENDER Sügis üllatab hiliste õitsejate ja sääseparvedega

Vihmaussid on neid salaja oma urgetesse tirinud ja kuldkollasest lehesajust on tasapisi saamas kõdupruun parkett. Tõusev tormituul üritab pealmisi lehti veel lendu meelitada, aga vihmasagarad suruvad nad taas maaga üheks saama. Seda kummalisem on, kuidas lehevabadel pindadel on tärganud taimede õitsemislust. Peenral õilmitseb roosa kassinaeris ja roosinuppusid on veel mustmiljon. Mu maakodus toimunud pärimuskursuse hommikupudru mandalale tuleb kõige rohkem ristõielisi – alates aedoast ja ristikutest kuni kitseherneni välja. Ja korvõieliste õielust ei taha lõppeda, päikest viskavad nii võililled kui hunditubakad.