Põllumeeste ühistu Kevili Mäo terminal sai valmis

Kevili juht Hannes Prits ütles, et Mäo terminal on suurim teravilja käitluskoht piirkonnas. "Koristuse ajal on Eestis logistika üle koormatud ja korraga tahetakse vedada tuhandeid tonne, mõistlik on vedada lähemale. Teraviljakoristuse hooajal on pudelikael kodused viljakuivatid, aga mitte koristamiskiirus, sest kombainid on ju võimsad. Kui tahta kvaliteetse vilja eest rohkem raha, tuleb see kiirelt koristada ja ladustada. Kesk-Eestis on palju suuri põllumajandusettevõtteid ja me oleme avatud kõikidele, töötame nii meie ühistu liikmete kui ka teistega," rääkis Prits.