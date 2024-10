Kablis on rõnga jalga saanud kõige enam pöialpoisse

Keskkonnaagentuuri Kabli linnujaamal on sel sügisel käimas 56. hooaeg. Möödunud 55 hooaja jooksul on siin rõnga jalga saanud 738 695 lindu, kellest kõige arvukam liik on pöialpoiss. Neid on selle aja jooksul kokku rõngastatud 208 245 isendit.