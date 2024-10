Ära kuula soovitusi muru riisumata jätta!

Jah, metsa all, maastikul, pisut metsikumas pargis tuleb lasta lehtedel looduse loomulikus ringkäigus osaleda, aga oma aias oleme loonud muru ja peenardega hoopis teistmoodi keskkonna ja kui tahame uuel suvel ilusat rohelist muruvaipa nautida, siis reha kätte.

Riisumise vastased ütlevad, et nautige värvilist lehevaipa ja kevadeks on lehed lagunenud toitaineterikkaks mullaks. Loomulikult imetlege ilusat lehevaipa, aga paraku ei jagu seda ilu kauaks – käivad külmad ja vihmasajud üle, ning maad katab pruun lögane kiht. See pole pelgalt silmale kole vaadata, vaid ka murutaimi lämmatav. Paksu lehekihi alt kevadel roheline muru ei tärka.