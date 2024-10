Alutaguse rahvuspark laieneb

"Lisanduvate alade abil kujuneb Alutaguse rahvuspargist toimiv kaitseala, mis kindlustab, et siinsed liigid, elupaigad ja ajalooline loodusmaastik säilib ka meie lastele ja lastelastele. Meil on Eestis veel paiku, kus on silmapiirini laiuvad metsad ja sood. See on tohutu väärtus, mida ei tohi näppude vahelt libiseda lasta," sõnas Alender Iisaku looduskeskuses Alutaguse rahvuspargi laiendamise algatusele allkirja andes.