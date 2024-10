Kompostimispäeval saab lehe- või vermikompostri koju kaasa

“Toidu kasvatamise kui ellujäämiskunsti jaoks on vaja omajagu ressursse. Kompostimispäeval on fookuses taimede kasvatamiseks vajalik muld ja see, kuidas ise komposti tehes mulda parendada. Vaatame, kuidas igaüks saab kohapealseid ressursse, nagu puulehti ja köögijäätmeid uuesti toidu kasvatamiseks kasutada,” ütles Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja ja “Kasvades oma toiduga” projekti eestvedaja Elen Peetsmann.