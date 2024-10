Õunapeol on tuvumiseks üle poolesaja õunasordi

„Õun on üks tähtsamaid ja tuntumaid puuvilju. Õunapuid ja õunu on läbi aegade kujutatud mitmetes legendides ja rahvapärimustes kui teadmiste, ilu, patu, lunastuse, armastuse ning nooruse ja hea tervise sümbolit,“ kõneleb näituse kuraator, Tallinna Botaanikaaia metoodik Krista Kaur.

„Õunapuu perekonnas on 39 liiki heitlehiseid puid ja põõsaid, kelle esindajad on looduslikult levinud põhjapoolkera parasvöötmes. Maailmas on aretatud üle 7000 õunasordi. Tallinna Botaanikaaia õunanäitusel saab tutvuda mitmekesise sordivalikuga, sh Eestis ja naabermaades aretatud õunasortide ning aiandusteadlase Toivo Univeri valitud uudisaretistega,” selgitab Kaur.