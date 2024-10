Kellakeeramisest veel nii peal ei pääse

Kui veel mõned aastad tagasi räägiti üsna optimistlikult, et iga-aastane kellakeeramine on lõppemas, ei ole sellest veel lähiajal pääsu. Vähemalt lähitulevikus ei ole see Euroopa Liidu kõrgemal tasemel prioriteetide seas ning on mitmeid liikmesriike, kes selle lõpetamiseks vajadust ei näegi.