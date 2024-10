Kui kaua peab naabri tossutamist kannatama?

Kui on kahtlust, et keegi põletab ahjus jäätmeid, tasub sellest teada anda numbrile 1247.

Käes on küttehooaeg, mis paraku muudab mõnikord õhtused värske õhu hingamiseks tehtavad jalutuskäigud või tubade tuulutamise hoopis korstendest tuleva haisva tossu sissehingamiseks. Et tegu pole pelgalalt vingatsite pseudoprobleemiga, näitab või see, et selle loo kokkukirjutamise ajal potsatas meilikasti Kliimaministeeriumi teade “Uus direktiiv seab Euroopa õhukvaliteedile kõrgemad nõuded”.