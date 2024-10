Taluliidu uueks juhiks saab Karl Aru

“Karl Aru on aktiivne noortalunik, kes on viimased viis aastat töötanud Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppemajandi taimekasvatuse tootmisjuhina, omandades põhjalikud teadmised põllumajandusvaldkonnast, mis on olulised Taluliidu juhi ametikohal edukaks toimetulekuks.” ütles Taluliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg. Nõukogu esimees lisas, et Karli kandidatuuri toetas ka tema eelnev töö MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuses, kus ta on tõestanud oma oskust suhelda ja koostööd teha nii ministeeriumite kui ka teiste partneritega, mis on organisatsiooni edasiviimisel võtmetähtsusega.

„Olen äärmiselt tänulik usalduse eest. Talupidamine on minu südameasi ja usun, et peretalud on meie maaelu kestlikkuse ja kohaliku toidutootmise tugisammas. Soovin panustada selle nimel, et noored ettevõtjad ja talupidajad leiaksid maal oma koha ning et kogu sektoris oleks loov ja toetav keskkond, mis võimaldab kasvada ja areneda. Minu eesmärk on tuua Taluliidu töösse värsket energiat ja ideid, et seista kindlalt talunike huvide eest ja tugevdada meie rolli toidujulgeoleku tagamisel,“ sõnas Karl Aru.