Kas teadsite? Vastu klaaspinda lennanud linnust tuleb teavitada

Kindlustusselts Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste sõnas, et tihti ei teki väiksema linnuga kokku põrgates autole ühtegi jälge, seega ei saa juhid isegi aru, et on linnule otsa sõitnud. “Küll aga tuleb sageli ette seda, et lind on autoklaasi sisse teinud täkke või vahel selle koguni purustanud. Kui lind juba auto suunas lendab, siis on temaga kokkupõrget sisuliselt võimatu vältida,” ütles ta.