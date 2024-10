Kiika kööki Toidutööstused avavad virtuaalselt oma uksed

Toidutööstuse nädalal avavad virtuaalselt oma uksed Valio Eesti AS-i Võru juustutööstus, Salvest AS, Scanola Baltic AS, Värska Originaal AS ja Orkla Eesti AS-i Kalevi tehas. Ettevõtted näitavad, millised on sektori investeeringud, et pakkuda tarbijatele toitainerikast, tervislikku ning väiksema keskkonnamõjuga toitu.

Ettevõtetest teeb videod mõjuisik Gethel Burlaka ning iga päev avaldatakse Eesti toidu veebilehel üks video.

„Nädala eesmärk on näidata tarbijatele, kust toit tuleb ja kuidas seda toodetakse. Igast osalevast ettevõttest tehakse video, mis annab ülevaate tootja arendustegevustest, mis on aidanud toidutootmist kestlikumaks muuta. Kohaliku toidu eelistamine on keskkonnahoidlik samm, mis toetab ühtlasi kodumaist majandust,“ rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi asekantsler Madis Pärtel.

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp tõi välja, et tarbijaid huvitab ühe enam, kus ja kuidas on toit toodetud ning seda püüabki toidutööstuse nädal inimestele näidata. „Toidutootjad tagavad Eesti toiduga varustatuse ja toidujulgeoleku. Tänu nendele ettevõtetele on meil võimalus süüa oma riigis kohalikust toorainest ja meie inimeste maitse-eelistuste järgi toodetud toitu,“ lisas Potisepp.

Nädalat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium juba üheksandat korda.