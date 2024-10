Looduskalender Siidisabade saabumine ennustab lund

Toomemägi on kuldse sügise nautlejaid täis.

Kas märkasite, kuidas sügis pööras äkki ette oma ilusama pale? Väsinud vanarohelisest sai mõne päeva jooksul kuldkollane sügis. Loodus oleks justnagu hirmul, et äkki me ei märkagi kui ilus ta on.