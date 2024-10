Minister: toiduainete käibemaksu langetamist võiks testida juurviljasektoris

Eelmisel nädalal Tartus toimunud EPA messil Kuku raadio saatele Maa Elu antud intervjuus sõnas Hartman, et kuigi teemat on juba analüüsitud rahandusministeeriumis, käib hetkel vajaliku info kokkupanek. „Meil on tänasel hetkel debatis osapooli, kes ei arva, et see on väga mõistlik mõte,” peab tema sõnul argumendid väga selgelt sõnastama.