Piimatootja: Pikalt hinnaerinevust kannatada ei jõua

Mitmed aastad E-Piima ühistu liige olnud ASi Pajusi ABF juhatuse liige Lembit Paal sõnab, et lahkus ühistust omal ajal seetõttu, et E-Piima hind ja turule müüdava piima hind oli erinev ning kõikus lausa 2–9 sendini. "Et piimatootja loeb juba ammu põllumajanduses sente, siis oli see suur raha, mis tasapisi ühistusse jäi," sõnas ta.