Keset kriise tehast ehitanud E-Piim ei suuda konkureerivat hinda maksta

Üle 35 aasta piimatootmisettevõtet Metstaguse Agro juhtinud Teet Kallakmaa müüb oma osakud ja lahkub põllumajandusest. Oma lõpetamise põhjusena nimetas mees, et on mentaalselt väsinud.

“Juba paarkümmend aastat on mul olnud psühholoogilist laadi tervisehädad, olen saanud ka eri aegadel eri kangusega ravi. Mentaalne pinge on mind maha murdmas. Kui sel aastal hakkasin tundma, et vaimne pinge hakkab murdma ka füüsist, siis see hirmutas mind,” rääkis mees ja lisas, et viimase piisa karikasse lisas pettumus piimaühistus.