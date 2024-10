Karged hallahommikud on muutunud harjumuspäraseks ning loodus meie ümber on alandlikult lasknud sügisel võimust võtta. Aiahooaeg ei ole aga kaugeltki veel läbi. Istikuärid tühjendavad ladusid, lavadele seisma jäänud püsililledki on saanud külge hoopis madalamad hinnad.

See tähendab, et veel on võimalus labidas maasse lüüa ja oma aiale värskenduskuur teha. On teisigi aiatöid, mis oktoobris tegemist ootavad.