Meie inimesed pole veel harjunud mõttega, et seemneid saab laenata, ja mõni teeb ikka väga üllatunud näo, kui avastab, et meil on raamatukogus seemnekapp,” sõnas Tartu linnaraamatukogu seemneraamatukogu eestvedaja Tiina Lutter. Sel aastal on sealt aedadesse jõudnud juba 1500 pakki seemneid.