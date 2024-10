LOODUSREKORDID Eesti vanim puu toob kokku uudistajad lähemalt ja kaugemalt

Rekord nr 115. Laia koljuga hunt

Rekord nr 116. Vanim puu

Võrumaal asuv Tamme-Lauri tamm hakkas uuringute järgi kasvama aastal 1326 ja on praeguseks ligikaudu 680 aastat vana. Meie vanim puu on 1939. aastast alates ka looduskaitse all. Tegu on tähtsa turismiobjektiga, kuhu tullakse lähemalt ja kaugemalt. Rekordile lisab veelgi vürtsi, et tegu on ka kõige laiema puuga. (MAREK VAHULA)