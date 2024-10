JÄLGI VEEBIS EPA messil kõneldakse nii tehisarust kui toidujulgeolekust

EPA otsestuudios, kus kahe päeva jooksul arutletakse põllumajanduse olulisimate arengute üle, on samuti kavas kogu ühiskonda puudutavad teemad. Viimaste aastate kriiside valguses mõistetakse tänaseks ka toidujulgeolekut paremini, kuid lisaks arusaamisele on vaja otsustavust tegutsemisel. “Toidujulgeolek on tihedalt seotud toidu varustuskindluse ja isevarustustasemega. Varustuskindlus on täna tagatud nii kohaliku kui imporditud toidukaubaga, 50% toidust mida sööme on välismaine. Isevarustatus on tagatud kala-, teravilja- ja piima toodete tootmiseks, teiste toorainete puhul sõltume teistest riikidest. Kuna toitu on kauplustes külluses, kipub jääma erinevate riiklike strateegiate, eelnõude ja muude oluliste dokumentide koostamisel toidu isevarustuse teema teisejärguliseks,” ütleb Meeli Lindsaar, EPKK toiduvaldkonna juht, kes juhib EPA otsestuudios teiste hulgas ka üht toidujulgeoleku teemalist vestlust. Teemal kõneleb ka Kaitseväe juhataja Andrus Merilo.