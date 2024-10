Aasta õppejõud töötab Eesti Maaülikoolis

Mati Roastot iseloomustab professionaalsus, positiivsus, väga hea suhtlemisoskus sh huumorimeel. Üliõpilaste sõnul nakatab Mati Roasto loov ja entusiastlik olemus kogu auditooriumi. Tema puhul hinnatakse õppeprotsessi head ülesehitust ja erinevate õppemeetodite kasutamist, kus arutelud ja juhtumianalüüsid loovad seoseid praktikaga ning muudavad õppimise põnevaks, ettearvamatuks ja kordumatuks. Elulised näited arendavad õppijates oskusi ja vastutust. Oluline on ka õiglane hindamine ning see, et juhendajana on Mati Roasto üliõpilaste jaoks alati olemas, loovust ja arengut toetav.