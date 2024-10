Kui isegi euroliidu nõuetele vastavates puurides elavate kanade tingimused pole just kiita, siis kuidas elavad kanad, kes "toodavad" veel hullemates tingimustes? Mis muud, kui sean sammud Lidli, et oma silmaga veenduda, et plakatile pole sattunud eksitav pilt ja tõepoolest sellised mittevastavad munad on olema ning neid müüb poekett, kes on avalikult kuulutanud, et kanade olukord läheb neile korda ning juba järgmisel aastal nad mitte ainult enam ei müü puurikanade mune, vaid isegi kõik nende omamärgitooted on valmistatud puurivabade kanade munadest.